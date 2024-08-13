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Воронежские новости

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Экологи осмотрели хромающую утку из Центрального парка Воронежа

Экологи осмотрели хромающую утку из Центрального парка Воронежа

Птицу осмотрели, а по итогам сообщили, что ведет она себя вполне здорово, поэтому рекомендовали оставить ее в естественной среде обитанияВоронежцы накануне обратили внимание на прихрамывающую утку у водоема в Центральном парке.

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