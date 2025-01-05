Роспотребнадзор следит за ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае

В РФ есть набор реагентов ОРВИ-скрин для быстрой диагностики Специалисты Роспотребнадзора мониторят ситуацию заболеваемости ОРВИ в Китае, где число заболевших активно увеличивается, в том числе растет заболеваемость метапневмовирусом, пишет ТАСС.
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