Управленец из Новосибирска дважды выиграл в лотерею крупный денежный приз

Бывший житель Новосибирска Вячеслав Д. два раза выиграл крупные суммы в гослотереях. В «Спортлото» он стал обладателем приза 100 тысяч рублей, а недавно в другой игре получил суперприз – более 650 тысяч рублей.
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