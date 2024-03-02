Подросток погиб на пожаре в Городце

В Городце на пожаре погиб 16-летний подросток. Это произошло вечером в пятницу, 1 марта. Как сообщили в СУ СКР по региону, видимых телесных повреждений криминального характера следователи на теле не обнаружили.
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