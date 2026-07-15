Что делать при обнаружении подозрительного предмета, рассказали в Севастополе

Как правильно действовать, если нашел подозрительный предмет на улице? Что именно считается «подозрительным предметом»? Почему стоит отказать незнакомцу, если тот просит передать посылку в другой город, даже за вознаграждение, рассказал представитель инженерно-технического отделения ОМОН «Беркут-С» ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.
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