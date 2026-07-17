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Газета.ру

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Биолог Слынько посоветовала для защиты от ос использовать муляж гнезда

Биолог Слынько посоветовала для защиты от ос использовать муляж гнезда

Зачастую на дачных участках появляются осиные гнезда в виде серых шариков. Если такое гнездо обнаружено рядом с домом, детской площадкой или зоной отдыха, его стоит удалить, однако делать это нужно максимально осторожно.

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