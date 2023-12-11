Сенатор от Омской области и региональный уполномоченный обсудили широкий круг интересующих бизнес вопросов

Представитель от исполнительного органа государственной власти Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Иван Евстифеев посетил офис Уполномоченного по защите прав предпринимателей Омской области Юрия Герасименко.
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