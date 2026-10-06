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Царьград

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Зарплата в Самарской области выросла до 85,9 тыс. рублей

Зарплата в Самарской области выросла до 85,9 тыс. рублей

Средняя начисленная зарплата в Самарской области в июле 2026 года выросла на 8,4% в годовом выражении и составила 85 871 рубль, при этом реальная зарплата с учётом инфляции увеличилась лишь на 0,4%.

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