Зарплата в Самарской области выросла до 85,9 тыс. рублей

Средняя начисленная зарплата в Самарской области в июле 2026 года выросла на 8,4% в годовом выражении и составила 85 871 рубль, при этом реальная зарплата с учётом инфляции увеличилась лишь на 0,4%.
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