Михаил Ульянов обвинил ЕС в бездействии по жестокости полиции Франции

Европейский Союз сохраняет молчание по поводу полицейской жестокости во Франции. Российский постпред Михаил Ульянов и Мария Захарова указывают на отсутствие реакции ЕС на протесты старшеклассников во Франции, сопровождающиеся столкновениями с полицией.