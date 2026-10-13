ВС России нанесли удары по логистическим центрам, железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины

В ходе ночных групповых ударов российские войска высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками поразили логистические центры, объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
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