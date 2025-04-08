Интересная жизнь с Vera Star Как известно, все тайное рано или поздно становится явным.
«Филиппа вернул на экраны всесильный продюсер, чей брат признан в РФ экстремистом»: Вика Цыганова раскрыла тайну возвращения Киркорова
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Вика Цыганова молодец, настоящий патриот и настоящая народная артистка России. А Вайнштейном пора заняться тем, кто должен противостоять антигосударственным действиям подковерных лиц. Хотя Вайнштейн всего лишь высоко стоящий распорядитель, но не крыша псевдокультуры, разлагающей наше общество.
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1 д.
Анастасия Гончарова
Браво милая Викуля ,я Тебя обожаю !!!!! Этих гонд...нов всех пора к ногтю прижать ,да так чтоб другим "защитникам " не повадно было впредь!!!
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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22 час.
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