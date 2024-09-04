Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев встретился с губернатором Андреем Травниковым

Малофеев встретился с главой Новосибирской области и оценил работу фонда Царьград в регионе.Новосибирское отделение фонда "Царьград" является флагманом в деле реализации новой государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
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