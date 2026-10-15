В Самарском областном суде обвиняемая Таисия Киселева громко рассмеялась, когда потерпевшая Екатерина Тархова рассказала, что регулярно навещала ее и передавала лекарства и продукты по просьбе Светланы; после этого судья потребовала от Киселевой прекратить такое поведение.