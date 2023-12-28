На железнодорожном вокзале Хабаровска Полицейский Дед Мороз подарил праздник жителям и гостям города

Накануне, на железнодорожном вокзале города Хабаровска, настоящим сюрпризом для юных пассажиров и их родителей, а также гостей города стало веселое новогоднее мероприятие, в котором приняли участие сотрудники УТ МВД России по ДФО и представители Общественного совета при Управлении.
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