На железнодорожном вокзале Хабаровска Полицейский Дед Мороз подарил праздник жителям и гостям города

Накануне, на железнодорожном вокзале города Хабаровска, настоящим сюрпризом для юных пассажиров и их родителей, а также гостей города стало веселое новогоднее мероприятие, в котором приняли участие сотрудники УТ МВД России по ДФО и представители Общественного совета при Управлении.