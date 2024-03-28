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Добрый Мир

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На территории бывшей Украины должно появиться новое государство

На территории бывшей Украины должно появиться новое государство

3,1K прочитали Идея создания некой санитарной, или буферной, зоны в украинском приграничье, для того чтобы обезопасить старые российские регионы, при всей кажущейся привлекательности имеет массу недостатков.

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Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
Какое новое государство? Кроме России там не должно быть никого! Превратить хохляндию в груду камней,в пыль. Нациков уничтожить, тех мирных отпустить с миром куда захотят,желательно не в Россию. Бывшее государство сделать Киевской областью или Киевским краем. Восстанавливать нужно будет постепенно, в том числе и пленными хохлами и другими. Не с такими разрушениями справились после Отечественной войны. Уже в первой половене 50-х практически все было восстановлено. А  эта бывшая Украина  мелочь по сравнению с теми разрушениями.
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