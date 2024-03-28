На территории бывшей Украины должно появиться новое государство

Людмила Байкова Байкова

Какое новое государство? Кроме России там не должно быть никого! Превратить хохляндию в груду камней,в пыль. Нациков уничтожить, тех мирных отпустить с миром куда захотят,желательно не в Россию. Бывшее государство сделать Киевской областью или Киевским краем. Восстанавливать нужно будет постепенно, в том числе и пленными хохлами и другими. Не с такими разрушениями справились после Отечественной войны. Уже в первой половене 50-х практически все было восстановлено. А эта бывшая Украина мелочь по сравнению с теми разрушениями.