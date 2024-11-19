Правительство назвало регионы, где запретят или ограничат майнинг криптовалют

Запрет на майнинг криптовалют планируют ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края, сообщили на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.