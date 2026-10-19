Женщина в Москве стала жертвой кибермошенников и лишилась 450 млн рублей. Эта сумма стала рекордной для столицы среди подобных случаев, сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями московского ГУ МВД Антон Кононенко.