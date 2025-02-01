Топ-менеджера "Роснано" арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марину Касенкову арестовали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
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