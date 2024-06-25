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Петербургский дневник

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Еще два кандидата подали документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Еще два кандидата подали документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Избирательная комиссия в ближайшее время приступит к их проверке и рассмотрению вопроса о регистрации Как сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале, на утро 25 июня в Избирком поступили документы на регистрацию двух кандидатов на пост губернатора Северной столицы: это Максим Яковлев и Александр Беглов.

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