Еще два кандидата подали документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Избирательная комиссия в ближайшее время приступит к их проверке и рассмотрению вопроса о регистрации Как сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале, на утро 25 июня в Избирком поступили документы на регистрацию двух кандидатов на пост губернатора Северной столицы: это Максим Яковлев и Александр Беглов.