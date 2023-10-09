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Трамп-младший заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев

Трамп-младший заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев

Дональд Трамп-младший - сын экс-президента США - заметил в руках палестинцев американские автоматы M4.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцы будут стараться, чтобы бандеровцы остались в стороне от подозрений!👀😱👈😜
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