Москва и Минск налаживают кооперацию ОПК двух стран, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. Об этом он сказал на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
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