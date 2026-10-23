С момента старта осенней путины через кадровые центры Астраханской области трудоустроились в рыболовную и рыбоперерабатывающую отрасли более 450 человек, включая рыбаков, обработчиков рыбы, капитанов, матросов, приемщиков сырья и подсобных рабочих.