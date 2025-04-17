«Дубайский кулич» как символ глобализации и христианской терпимости: мнение священника вызвало резонанс в обществе Ирина ВальковаВ преддверии Пасхи россияне, как и каждый год, готовятся к светлому празднику с особым трепетом: покупают куличи, красят яйца, убираются в домах.