Отвечают за рейды по тылам противника: назначение десантно-штурмовых войск ВСУ Украинские десантно-штурмовые войска (ДШВ) считаются элитой в составе ВСУ, представляя собой формирования, способные быстро перемещаться и стремительно реагировать на угрозы.
Комментарии
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Константин Самарин
Плох тот командир, который не учится у противника. Давно пришло время для подобных частей в составе ВС РФ. Навернре все мы помним, как превозносились в СССР ВДВ, с фильмами об их учениях в предполагаемом тылу врага.. И что, где подобные рейды за 2,5 оода СВО? Но в фонтанах они исправно отмечают свой День.
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