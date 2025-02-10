Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Elena
    Кому интересна их обида? Пошли вон из нашей страны!Особо ценные спец...
  • Наталия
    Какие они нежные и чувствительные! Обиделись они, так никто же их не принуждает здесь жить.Особо ценные спец...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍Особо ценные спец...

Диаспора в деле: Прокуратура требует отменить приговор мигранту, осуждённому за попытку надругательства над ребёнком-инвалидом

Диаспора в деле: Прокуратура требует отменить приговор мигранту, осуждённому за попытку надругательства над ребёнком-инвалидом

Avia.pro - СМИ В Московской области прокуратура добивается отмены приговора в отношении гражданина Армении, ранее осуждённого на 12 лет лишения свободы за попытку надругательства над 9-летней девочкой с инвалидностью.

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Комментарии
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Светлана
Почему не уничтожат диаспоры? Это ОПГ.  Чего боятся наши власти? Государство в государстве. Депутаты возят своих отпрысков на машинах и с охраной,  а простым людям что делать?
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6 час.
Гулька
А зачем сидеть ему, наш бюджет доить? Нет уж, оскопить гада, чтобы не повадно было и сразу в Армянстан шурануть без права возвращения в Россию ни под каким соусом!
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4 час.
Виктор Гайдуков
Он то, конечно, пусть сидит до конца, если доживет, а вот всю семью депортировать в Армению, без права въезда в Россию.
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3 час.
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