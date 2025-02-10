Диаспора в деле: Прокуратура требует отменить приговор мигранту, осуждённому за попытку надругательства над ребёнком-инвалидом

Светлана Почему не уничтожат диаспоры? Это ОПГ. Чего боятся наши власти? Государство в государстве. Депутаты возят своих отпрысков на машинах и с охраной, а простым людям что делать?

Гулька А зачем сидеть ему, наш бюджет доить? Нет уж, оскопить гада, чтобы не повадно было и сразу в Армянстан шурануть без права возвращения в Россию ни под каким соусом!