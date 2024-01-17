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Макрон пообещал Киеву 40 ракет большой дальности SCALP, а также "сотни бомб"

Макрон пообещал Киеву 40 ракет большой дальности SCALP, а также "сотни бомб"

Париж намерен продолжить снабжать ВСУ различными видами вооружений.Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит на Украину в феврале, а также пообещал приехать в Киев "с подарками" в виде 40 дальнобойных ракет SCALP, самоходок Caesar и сотен бомб.

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