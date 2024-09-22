Александр Чистяков: «Прокси-война потянула за собой и прокси-спорт. Зачем нам туда, где теракты, провокации, а спортсменов используют для политического шантажа»

Почетный президент РФФ Вячеслав Колосков принимает Футбольную лигу-2018 в России вместе с Владимиром Путиным и Виталием Мутко Один из тех, кто примет участие в чемпионате мира, дал интервью спортивному изданию и высказал свои прогнозы когда российские клубы и сборные вернутся к официальным международным соревнованиям.
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