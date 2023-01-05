Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в ДНР и ЛНР

В ночь на 7 января Рождество отмечают последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквейПатриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО на Украине и в Донбассе.