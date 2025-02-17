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Петербургский дневник

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Маск – о прибытии Лаврова и Ушакова: так выглядит компетентное руководство

Маск – о прибытии Лаврова и Ушакова: так выглядит компетентное руководство

Российская делегация прилетела в Эр-Рияд Американский бизнесмен Илон Маск, высказываясь о прибытии российской делегации на переговоры с Соединенными Штатами в Саудовскую Аравию, назвал этот шаг «компетентным лидерством».

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