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Захарова посоветовала журналистке «Би-би-си» наслаждаться ответами Лаврова

Захарова посоветовала журналистке «Би-би-си» наслаждаться ответами Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам заседания Совбеза ООН вмешалась в его беседу с сотрудницей «Би-би-си» (BBC).

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