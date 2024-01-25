Захарова посоветовала журналистке «Би-би-си» наслаждаться ответами Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам заседания Совбеза ООН вмешалась в его беседу с сотрудницей «Би-би-си» (BBC).
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