В Вельском районе отменили проведение «Ледовой мили»

Под этим брендом в Вельске ежегодно проходят спортивные соревнования в нескольких дисциплинах, связанных с авто- и мото-спортомЕщё в октябре организаторы вывесили расписание на сезон — в январе должны были пройти этапы Кубка Ледовой мили, a феврале — Кубок городов России.