В США заявили, что учения НАТО проводятся "фактически" против РФ

Военные учения разных стран НАТО, которые этой весной проходят в Европе, проводятся "фактически" против РФ, заявил газете New York Times командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс.
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