"Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет
Владимир Путин и Касым-Жомарт Кемелевич. Фото: rusnewshub.ru
Казахстан подошел к той черте, за которой находится пропасть.
Комментарии
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Нам нужны спокойные границы. Но всему есть предел и они это уже чувствуют и чем дальше - тем больше.
Мдам, а , может быть и мусью, кто вас знает в этой части, но зато хорошо знаем как завзятого ПРОВОКАТОРА. Пора уже или ник сменить или...трусы надеть.
эта или этот Ланская - завзятый провокатор. Надоела уже всем.
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