"Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет

Людмила Лиханова Нам нужны спокойные границы. Но всему есть предел и они это уже чувствуют и чем дальше - тем больше.

Людмила Лиханова Мдам, а , может быть и мусью, кто вас знает в этой части, но зато хорошо знаем как завзятого ПРОВОКАТОРА. Пора уже или ник сменить или...трусы надеть.