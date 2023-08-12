"Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет

Закон и Порядок

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Нам нужны спокойные границы. Но всему есть предел и они это уже чувствуют и чем дальше - тем больше.
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1 час.
Людмила Лиханова
Мдам, а , может быть и мусью, кто вас знает в этой части, но зато хорошо знаем как завзятого ПРОВОКАТОРА. Пора уже или ник сменить или...трусы надеть.
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1 час.
Людмила Лиханова
эта  или этот Ланская - завзятый провокатор. Надоела уже всем.
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1 час.

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