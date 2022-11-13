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«Оттава» прервала серию из 7 поражений подряд. Жиру набрал 0+2 в своем 1-м матче против «Филадельфии» на ее арене

«Оттава» прервала серию из 7 поражений подряд. Жиру набрал 0+2 в своем 1-м матче против «Филадельфии» на ее арене

«Оттава» прервала серию из 7 поражений подряд, обыграв «Филадельфию». Канадский клуб добился выездной победы над «Флайерс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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