«Суперактуальная и важная тема». Налоговая реформа 2025 года затронет весь севастопольский бизнес: к чему готовиться?

В курортном комплексе «Аквамарин» прошло расширенное заседание Общественного совета при УФНС России по Севастополю, на котором представители бизнеса города получили разъяснения о грядущих изменениях в налогообложении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии