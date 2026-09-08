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Царьград

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Кулинарные мастер-классы в Челябинске: цены до 3000 рублей

Кулинарные мастер-классы в Челябинске: цены до 3000 рублей

В Челябинске предлагаются кулинарные мастер-классы от 550 до 3000 рублей за участника. Стоимость зависит от сложности блюда и продуктов.

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