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The Eurasia Daily news agency

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The former CEO of Yandex began to work openly for the enemies of Russia

The former CEO of Yandex began to work openly for the enemies of Russia

The American company Palantir, which is waging a technological war with Russia, and the Israeli Nebius Group of the former Yandex CEO Arkady Volozh announced a strategic partnership.

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