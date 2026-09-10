The former CEO of Yandex began to work openly for the enemies of Russia

The American company Palantir, which is waging a technological war with Russia, and the Israeli Nebius Group of the former Yandex CEO Arkady Volozh announced a strategic partnership.
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