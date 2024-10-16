Кот Мостик: Репортаж, который вы ждали! Я в Новом Херсонесе

Репортаж, который вы ждали! Я в Новом Херсонесе#Мостик_рекомендуетПо такому поводу даже с собакой подружился! Коби - питомец митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - провела для меня экскурсиюВ Новом Херсонесе я сначала окунулся в атмосферу древней Византии, а потом встретился с "настоящим" - нашел Крымский мост в м.