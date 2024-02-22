Аналитик: в ближайшее время ВСУ попытаются форсировать реку Днепр на Херсонщине

Будни мужчин. Все что нам интересно

Украинские военные продолжают активные приготовления на правом берегу реки Днепр на Херсонщине. Об этом 22 февраля поведал общественности российский аналитик Сергей Лебедев («Лохматый»), обрисовав у себя в Telegram-канале сложившуюся в регионе оперативную обстановку.