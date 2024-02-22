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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Аналитик: в ближайшее время ВСУ попытаются форсировать реку Днепр на Херсонщине

Аналитик: в ближайшее время ВСУ попытаются форсировать реку Днепр на Херсонщине

Украинские военные продолжают активные приготовления на правом берегу реки Днепр на Херсонщине. Об этом 22 февраля поведал общественности российский аналитик Сергей Лебедев («Лохматый»), обрисовав у себя в Telegram-канале сложившуюся в регионе оперативную обстановку.

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