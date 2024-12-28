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Зико об ограблении перед открытием Олимпиады в Париже: «Из машины забрали сумку моей жены с ценными вещами, памятными подарками. Я провел 6 часов в полицейских участках»

«Была допущена ошибка в выборе места для размещения послов и почетных гостей. На мой взгляд, это было место, которое выбирать было нельзя.

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