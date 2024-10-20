20 октября 🎤🎸🎊👠💃🕺 Конкурс по спортивным бальным танцам "Янтарный листопад 2024" ДК "Победа". Начало в 11.
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20 октября 🎤🎸🎊👠💃🕺 Конкурс по спортивным бальным танцам "Янтарный листопад 2024" ДК "Победа". Начало в 11.