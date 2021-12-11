Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело. У девушки не было ни одного шанса.Следователи завер...
  • Алевтина Маркова
    Очередные выкачки денег. Людям не передаются эти инфекции .  Были уже публикации от ветеринаров на эту тему опроверга...Правда или ложь: ...
  • Николай Гончаров
    Вот эти ребята вырастут нормальными гражданами. Молодцы!В споре со времен...

Нижегородская область досрочно погасит лизинг за ретро-трамваи благодаря федеральной поддержке

Нижегородская область досрочно погасит лизинг за ретро-трамваи благодаря федеральной поддержке

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении Нижегородской области межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств региона при реализации мероприятий по обновлению трамвайного парка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх