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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Актер сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон выступит на турнире по силовому спорту в Красноярске

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.  Хафтор Бьернссон, исполнивший в сериале роль Григора Клигана, подписал договор на участие в соревнованиях и намерен попытаться установить новый мировой рекорд в становой тяге.

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