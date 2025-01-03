ВСУ за время СВО потеряли миллион человек убитыми и ранеными Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones 908 прочтений 2 дня назад В ходе боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери.
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