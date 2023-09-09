Севастополь - Глеб Малков ударил ногой портреты погибших лидеров ЧВК «Вагнер» и флаг Российской Федерации. Крымских ждунов 9 лет никто не воспитывает...
Никто все эти годы не ведёт никакой работы с молодёжью в Крыму этому придурку, было 12 лет когда Крым вернулся в состав России.
Комментарии
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Потому что правоохранительные извращенцы.
ИЗЖОПОВЫКИДАША на ОСИНОВЫЙ КОЛ.
ЗАЧЕМ этот процесс с арестом, судом, отсидкой - ПРОЩЕ ВСЕГО ДЕСАНТИРОВАТЬ ЕГО НА УКРАИНУ, ПУСТЬ ТАМ ПОИЩЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ СВОИХ ОЖИДАНИЙ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ!!!
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