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Добрый Мир

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Гольфстрим перестанет согревать Европу? Чем вызван пугающий прогноз международной группы климатологов

Гольфстрим перестанет согревать Европу? Чем вызван пугающий прогноз международной группы климатологов

212 прочтений Сегодня Много шума на этой неделе вызвало открытое письмо международной группы климатологов (44 авторитетных специалиста из 15 стран), адресованное руководству Евросоюза и, в первую очередь, главам государств Северной Европы.

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