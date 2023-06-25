Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Челси» не будет использовать «Стэмфорд Бридж» как круглогодичную концертную площадку с продажей алкоголя весь день. Жители домов по соседству выступили против

Как сообщает Daily Mail, после реконструкции клуб планировал использовать стадион в качестве круглогодичной концертной площадки вместимостью в 41 тысячу мест, а также получить лицензию на продаже алкоголя с 10 часов утра до 11 часов вечера.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх