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Тысячи болгар вышли на улицы: протест против смены национальной валюты на евро

Тысячи болгар вышли на улицы: протест против смены национальной валюты на евро

В Болгарии народные волнения из-за нежелания населения отказываться от лева.Тысячи болгар вышли на улицы Софии и других городов, чтобы выразить несогласие с планами правительства и депутатов по отказу от национальной валюты — лева.

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