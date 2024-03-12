Чем сходящая с ума Америка угрожает России: Байден орет с трибуны, могущественные лобби раскалывают США

Байден - полное ничтожество. Его сотрудники пишут для него подобные речи, затем накачивают его наркотиками и отправляют на трибуну, надеясь, что его сердце не откажет от перенапряжения REUTERS 2 дня назад 15K прочитали Казалось бы, американская политика сегодня и так полна странностей.