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Добрый Мир

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Чем сходящая с ума Америка угрожает России: Байден орет с трибуны, могущественные лобби раскалывают США

Чем сходящая с ума Америка угрожает России: Байден орет с трибуны, могущественные лобби раскалывают США

Байден - полное ничтожество. Его сотрудники пишут для него подобные речи, затем накачивают его наркотиками и отправляют на трибуну, надеясь, что его сердце не откажет от перенапряжения REUTERS 2 дня назад 15K прочитали Казалось бы, американская политика сегодня и так полна странностей.

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