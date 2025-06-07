Макеевка. Горняцкий район. Детская площадка на Капитальной возле ДК. Так называемые "дети" лет 14-16, ведут себя максимально вызывающе.
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Макеевка. Горняцкий район. Детская площадка на Капитальной возле ДК. Так называемые "дети" лет 14-16, ведут себя максимально вызывающе.
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